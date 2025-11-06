Премьер-министр Такаити на первых переговорах с Зеленским пообещала дальнейшую поддержку Украины

Новости

Токио, 5 ноября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ провела свои первые телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещала, что Япония продолжит поддерживать восстановление и реконструкцию Украины после российской агрессии.

По данным МИД Японии, в ходе переговоров Такаити заявила, что Япония не изменила своей позиции в отношении Украины.

Отметив, что последствия войны могут повлиять на международный порядок, премьер-министр заявила, что её страна будет решительно поддерживать усилия Украины по скорейшему достижению справедливого и прочного мира.

Позже в тот же день Такаити провела телефонный разговор со своей итальянской коллегой Джорджией Мелони. Они подтвердили свою приверженность укреплению единства «Группы семи» крупнейших демократий.

