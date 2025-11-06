Honda представила новую гибридную систему для больших внедорожников

Новости

Токио, 6 ноября (Jiji Press). Компания Honda Motor Co. представила прессе свою новую гибридную систему для больших внедорожников, ориентируясь на североамериканский рынок, где большие автомобили пользуются большим спросом и популярны гибридные автомобили.

Японский автопроизводитель планирует начать выпуск автомобилей с новой гибридной системой с 2027 года.

Новая система разработана для обеспечения баланса высокой мощности с экономичностью и соответствия нормам выбросов в Северной Америке. Её аккумулятор меньше, чем у существующих моделей.

Honda ожидает, что новая система повысит топливную экономичность на 30% по сравнению с бензиновыми автомобилями за счёт улучшения функции переключения режимов движения в зависимости от ситуации. Новая система также способна буксировать лодки.

В Соединённых Штатах популярность гибридных автомобилей возросла после того, как администрация президента США Дональда Трампа пересмотрела политику в пользу электромобилей.

