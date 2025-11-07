Мужчина арестован за найм тайской девушки в массажный салон в Токио
Токио, 6 ноября (Jiji Press). Японская полиция арестовала мужчину, который, предположительно, заставил работать в своём массажном салоне в Токио 12-летнюю тайскую девочку. Он обвиняется в торговле людьми, включающей сексуальную эксплуатацию ребёнка.
51-летний Хосоно Масаюки был арестован сотрудниками столичного полицейского управления Токио по подозрению в принуждении к работе девочки в возрасте 15 лет или младше в своём массажном салоне в столице в период с июня по июль в нарушение закона о трудовых нормах.
По данным полиции, девочка родилась на севере Таиланда и жила с младшей сестрой, бабушкой и дедушкой. Девочка и её мать пришли в предприятие Хосоно в тот же день, когда они приехали в Японию в конце июня.
Мать девочки исчезла на следующий день после прибытия. После этого девушка, не говорящая по-японски, спала рядом с кухней магазина и оказывала сексуальные услуги покупателям.
Полиция, подозревая, что имеет дело с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации ребёнка, расследует возможную причастность к этому преступлению группы посредников.
