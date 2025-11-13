Полиция Токио получила ордер на арест матери тайской девочки, которую принуждали работать в «массажном салоне»

Новости

Токио, 12 ноября (Jiji Press). Полиция Токио получила ордер на арест матери тайской девочки по подозрению в нарушении закона о защите детей, выразившемся в принуждении дочери работать в эротическом массажном салоне, сообщили в среду источники в следственных органах.

Департамент столичной полиции Токио также рассматривает версию торговли людьми, поскольку предположительно мать, которой около 20 лет, отдала свою дочь в частный массажный салон в столичном районе Бункё, понимая, что девочку принудят оказывать сексуальные услуги, сообщили источники, добавив, что следователи выяснят, были ли в этом замешаны посредники или другие лица.

По данным полиции Японии, мать привезла свою 12-летнюю дочь в Японию в конце июня и, придя в салон, научила её оказывать сексуальные услуги. Спя на кухне заведения, девочка примерно за месяц обслужила около 60 клиентов. Часть заработанных денег переводилась на счёт, связанный с матерью.

Инцидент стал известен после того, как в сентябре девушка обратилась за помощью в Токийское региональное бюро иммиграционных служб.

Ранее в этом месяце полиция арестовала управляющего салоном, 51-летнего Хосоно Масаюки, по обвинению в найме на работу лица моложе минимального трудоспособного возраста, что является нарушением закона о трудовых нормах. Тем временем, мать девочки была задержана на Тайване.

