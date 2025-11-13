Полицейский арестован за утечку информации в нелегальную группу, поставлявшую женщин в секс-салоны

Новости

Токио, 12 ноября (Jiji Press). 43-летний инспектор столичного полицейского управления Токио был арестован по обвинению в передаче следственной информации группировке, которая, как считается, незаконно переправляла женщин, которых разыскивала на улицах, в секс-салоны и хостес-бары по всей Японии.

Дзимбо Дайсукэ подозревается в предоставлении группировке изображений, на которых видны зоны, охваченные камерами, установленными полицией города в рамках расследования деятельности группировки в апреле и мае.

По данным источников в полиции, Дзимбо участвовал в расследовании с 2023 года по апрель этого года. Он отправлял изображения через приложение для смартфона, разработанное группой.

Полиция изъяла несколько миллионов йен наличными в местах, связанных с подозреваемым.

Группа под названием «Natural» – одна из крупнейших в Японии. По имеющимся данным, в 2022 году она заработала около 4,5 млрд йен на комиссионных.

