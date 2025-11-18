Мэр Окинавы отстранён от должности после вотума недоверия в связи с сексуальными домогательствами
Нандзё, префектура Окинава, 17 ноября (Jiji Press). Городское собрание города Нандзё, префектура Окинава, во второй раз приняло вотум недоверия мэру Кодзя Кэйсюну в связи с подозрениями в сексуальных домогательствах.
После принятия резолюции на внеочередном заседании муниципального собрания, состоящего из 20 членов, 70-летний Кодзя в тот же день был отстранён от должности на основании закона о местной автономии.
Избирательная комиссия города решила, что выборы нового мэра состоятся 21 декабря, а предвыборная кампания начнется 14 декабря. Кодзя заявил о своей готовности баллотироваться.
Кодзя, не явившийся на внеочередное заседание, подал в собрание заявление об отставке через заместителя мэра города до голосования по вотуму недоверия.
Однако собрание решило не рассматривать заявление об отставке и поставило предложение на голосование. Предложение было одобрено большинством голосов, при этом два члена воздержались.
