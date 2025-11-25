Япония, Канада и Европа обеспокоены мирным планом США для Украины

Новости

Брюссель, 22 ноября (Jiji Press). Лидеры Японии, Канады и Европейского Союза выступили с совместным заявлением, в котором выразили обеспокоенность по поводу нового мирного плана, разработанного США и направленного на прекращение вторжения России в Украину, поскольку он предполагает ограничение численности украинских войск.

В заявлении лидеры, включая премьер-министра Японии Такаити Санаэ, заявили, что приветствуют «продолжающиеся усилия США по установлению мира на Украине».

Отметив, что план включает в себя важные элементы, которые будут иметь решающее значение для «справедливого и прочного мира», они, однако, заявили, что считают, что он «потребует дополнительной работы».

«Мы также обеспокоены предлагаемыми ограничениями вооруженных сил Украины, которые сделают Украину уязвимой для будущих атак», – говорится в заявлении. Кроме того, там сказано, что «мы четко придерживаемся принципа, что границы не должны изменяться силой».

Лидеры заявили, что продолжат тесно взаимодействовать с Украиной и США «в ближайшие дни».

