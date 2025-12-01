Открытие японского аниме-события в Шанхае несмотря на напряжённость в отношениях между правительствами
Шанхай, 28 ноября 2025 года (Jiji Press) – В китайском городе Шанхае 28 ноября открылось трёхдневное интерактивное мероприятие компании Bandai Namco, посвящённое популярным японским аниме «One Piece» и «Мобильный воин Гандам». Несмотря на обострение напряжённости между Японией и Китаем после парламентских ответов премьер-министра Такаити Санаэ о тайваньском кризисе, китайские любители аниме выстроились в очереди. По наблюдениям, некоторые посетители скупали большое количество сувенирной продукции, а, по словам организаторов, посещаемость сохранилась на уровне прошлого года.
В Китае среди молодого поколения растёт интерес к культуре аниме, игр и манги. Bandai Namco расширяет свой бизнес в стране, и это мероприятие проводится уже в третий раз. На площадке установлены павильоны-аттракционы с популярными персонажами, а на большой сцене по расписанию запланированы выступления японских артистов.
В условиях усиливающейся напряжённости между правительствами Японии и Китая после упоминания премьер-министром Такаити Санаэ возможных чрезвычайных ситуаций вокруг Тайваня в Китае были отложены премьеры японских фильмов и отменены многие мероприятия, связанные с Японией.
