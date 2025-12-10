Самые популярные имена детей в Японии в 2025 году – Минато и Суй

Новости

Токио, 9 декабря (Jiji Press). По данным опроса, проведенного страховой компанией Meiji Yasuda Life Insurance Co., самыми популярными именами, которые давали младенцам, родившимся в Японии в 2025 году, стали Минато и Со, записываемые одним и тем же иероглифом кандзи, для мальчиков и Суй для девочек.

Оба имени впервые заняли первое место.

Кандзи «Минато» и «Со» означают «порт», и имя отражает желание родителей, чтобы у их ребёнка было много замечательных встреч с людьми, заявили в страховой компании. Имя «Суй», написанное кандзи «зелёный нефритовый цвет», воплощает в себе как яркую энергию, так и элегантность, добавили в компании.

Имена, написанные одним иероглифом, были популярны среди мальчиков: Рэн, где используется кандзи, обозначающий лотос, занял пятое место, а Саку, записываемый кандзи, обозначающим новолуние, – шестое. Среди девочек второе место заняли Химари или Хината, написанные одинаковой комбинацией двух иероглифов, обозначающих солнце и мальву, а третье – Цумуги, написанное кандзи, обозначающим шёлк.

«Имена, которые связаны с надеждой на здоровую жизнь и поддержанием связей с людьми, популярны в эти сложные времена», – заявили в страховой компании Meiji Yasuda Life Insurance.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

