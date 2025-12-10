Самые популярные имена детей в Японии в 2025 году – Минато и Суй
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 9 декабря (Jiji Press). По данным опроса, проведенного страховой компанией Meiji Yasuda Life Insurance Co., самыми популярными именами, которые давали младенцам, родившимся в Японии в 2025 году, стали Минато и Со, записываемые одним и тем же иероглифом кандзи, для мальчиков и Суй для девочек.
Оба имени впервые заняли первое место.
Кандзи «Минато» и «Со» означают «порт», и имя отражает желание родителей, чтобы у их ребёнка было много замечательных встреч с людьми, заявили в страховой компании. Имя «Суй», написанное кандзи «зелёный нефритовый цвет», воплощает в себе как яркую энергию, так и элегантность, добавили в компании.
Имена, написанные одним иероглифом, были популярны среди мальчиков: Рэн, где используется кандзи, обозначающий лотос, занял пятое место, а Саку, записываемый кандзи, обозначающим новолуние, – шестое. Среди девочек второе место заняли Химари или Хината, написанные одинаковой комбинацией двух иероглифов, обозначающих солнце и мальву, а третье – Цумуги, написанное кандзи, обозначающим шёлк.
«Имена, которые связаны с надеждой на здоровую жизнь и поддержанием связей с людьми, популярны в эти сложные времена», – заявили в страховой компании Meiji Yasuda Life Insurance.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Самые популярные детские имена в Японии в 2023 году: у девочек по-прежнему лидируют имена, связанные со светом и связями между людьми, имена мальчиков напоминают о небе и море
- Химари, Цумуги и Рэн: самые популярные детские имена в Японии в 2021 году
- Харуто и Хонока: самые популярные детские имена в Японии в 2020 году
- Кондитеры и видеоблогеры: кем хотят стать японские дети, когда вырастут?