Токио, 13 декабря (Jiji Press). Московский суд вынес обвинительные приговоры девяти лицам, включая Аканэ Томоко, председателю Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, согласно сообщению Следственного комитета Российской Федерации.

12 декабря российский комитет сообщил, что девять человек были заочно приговорены к тюремным срокам от трёх с половиной до 15 лет.

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по обвинениям в военных преступлениях, связанных с российским вторжением в Украину. В ответ российские власти в качестве ответной меры внесли Аканэ и других в список разыскиваемых лиц, заявив, что привлечение к уголовной ответственности невиновного лица является преступлением.

