СМИ призывает защитить контент от искусственного интеллекта

Токио, 23 декабря (Jiji Press). Ассоциация издателей и редакторов японских газет призвала правительство рассмотреть вопрос о надлежащей защите контента, заявив, что новостные статьи использовались генеративным искусственным интеллектом без разрешения.

Запрос был включён в письменное заключение, представленное в Кабинет министров ассоциацией Нихон симбун кёкай, относительно плана правительства по продвижению интеллектуальной собственности, который должен быть разработан в следующем году. План обобщает основную политику правительства в области защиты и использования интеллектуальной собственности и обычно составляется примерно в июне каждого года. Кабинет министров запрашивает общественное мнение по плану на следующий год, рассмотрение которого правительство начало в прошлом месяце.

В письменном заключении НСК говорится, что «нет предела генеративным сервисам искусственного интеллекта, использующим контент без разрешения». В нём утверждается, что оставление без контроля так называемых поисков «нулевого клика», когда пользователи могут получить информацию, просматривая ответы, сгенерированные ИИ, без посещения веб-сайтов, являющихся источниками информации, может подорвать работу новостных организаций и ограничить право общественности на получение информации.

Ассоциация также призвала к тому, чтобы в соответствии с законом об авторском праве стало юридическим обязательством уважать отказ новостных изданий в доступе к их статьям с помощью ИИ без разрешения.

Японские новостные организации подали ряд исков по поводу защиты контента против американского стартапа Perplexity AI Inc., предлагающего поисковый сервис на основе генеративного искусственного интеллекта.

