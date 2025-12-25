Мать тайской девочки, фигурировавшей в деле о проституции в Токио, арестована в Таиланде
Бангкок, 24 декабря (Jiji Press). Тайская полиция сообщила об аресте матери тайской девочки, которую принуждали к нелегальной работе в массажном салоне в Токио, по обвинению в торговле людьми.
29-летняя мать отрицает предъявленные обвинения. Она была задержана на Тайване за причастность к проституции, но 23 декабря была переведена в Таиланд и арестована в аэропорту.
По данным тайской полиции, в июне мать посетила Японию вместе с девочкой и договорилась с управляющим массажного салона о том, чтобы девочка работала там.
По словам высокопоставленного полицейского, проводившего пресс-конференцию, мать заявила, что привезла дочь в Японию, потому что её семья испытывала финансовые трудности.
На пресс-конференции Павена Хонгсакул, президент тайского фонда «Павена для детей и женщин», оказывающего поддержку женщинам, пострадавшим от сексуальной эксплуатации, заявила, что девочка, в настоящее время находящаяся под защитой в японском учреждении, как ожидается, вскоре сможет вернуться домой.
