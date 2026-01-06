[Видео] Первый аукцион тунца в новом году: компания «Сусидзаммай» дала рекордную цену в 510,3 миллиона йен на рынке Тоёсу в Токио за тунца из Ома
Традиционный первый аукцион нового года состоялся утром 5 января на рынке Тоёсу (район Кото) в Токио, где голубой тунец из города Ома, префектура Аомори, был продан за рекордную цену в 510,3 миллиона йен.
Аукцион начался в 5:10 утра. Среди обширного предложения, состоящего примерно из 250 экземпляров японского дикого тунца, поступившего на оптовый рынок, наибольшим спросом пользовался тунец весом 243 килограмма бренда Ома, который был продан по цене 2,1 миллиона йен за килограмм, значительно превысив предыдущий рекорд в 1,2 миллиона йен, установленный в 2019 году.
Компания «Киёмура», которая управляет сетью ресторанов суси «Сусидзаммай» (президент – Кимура Киёси), впервые за шесть лет выиграла тендер, побив свой собственный предыдущий рекорд в 333,6 миллиона йен, установленный в 2019 году. [Видеоцентр Jiji Press]
