В Японии в 2025 году число смертей в результате ДТП достигло рекордно низкого уровня

Токио, 6 января (Jiji Press). Число смертей в результате дорожно-транспортных происшествий в Японии в 2025 году упало до рекордно низкого уровня, снизившись на 116 человек, или на 4,4%, по сравнению с предыдущим годом и составив 2547, сообщило Национальное полицейское агентство.

Этот показатель является самым низким с момента начала ведения статистики в 1948 году, но он не достиг целевого показателя правительства по сокращению числа смертельных случаев до 2000 или менее к 2025 году.

В ведомстве заявили, что проведут детальный анализ результатов и учтут полученные данные при определении будущих мер безопасности.

По префектурам наибольшее количество смертей в результате дорожно-транспортных происшествий зафиксировано в Канагаве, к югу от Токио, – 139, за ней следуют Токио со 134 смертями и самая северная префектура Хоккайдо, 129 погибших.

Наименьшее количество смертей было зафиксировано в западных префектурах Симанэ и Тоттори, где было зарегистрировано по 17 смертей в каждой.

