В Японии в 2025 году число смертей в результате ДТП достигло рекордно низкого уровня
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 6 января (Jiji Press). Число смертей в результате дорожно-транспортных происшествий в Японии в 2025 году упало до рекордно низкого уровня, снизившись на 116 человек, или на 4,4%, по сравнению с предыдущим годом и составив 2547, сообщило Национальное полицейское агентство.
Этот показатель является самым низким с момента начала ведения статистики в 1948 году, но он не достиг целевого показателя правительства по сокращению числа смертельных случаев до 2000 или менее к 2025 году.
В ведомстве заявили, что проведут детальный анализ результатов и учтут полученные данные при определении будущих мер безопасности.
По префектурам наибольшее количество смертей в результате дорожно-транспортных происшествий зафиксировано в Канагаве, к югу от Токио, – 139, за ней следуют Токио со 134 смертями и самая северная префектура Хоккайдо, 129 погибших.
Наименьшее количество смертей было зафиксировано в западных префектурах Симанэ и Тоттори, где было зарегистрировано по 17 смертей в каждой.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Дорожно-транспортные происшествия в Японии в 2023 году: рост смертности
- Пожилому водителю, обвиняемому в смертельной автомобильной аварии в Токио, грозит семилетний срок
- Старение общества и рост количества ДТП с участием пожилых водителей в Японии: проблемы и пути решения
- В условиях роста случаев ДТП с участием пожилых водителей в Японии от водительских прав отказалось 600 000 пожилых людей
- 74-летний актёр отказался от водительских прав после недавней череды ДТП с участием пожилых водителей в Японии
- Авария в Фукуоке: пожилой водитель выехал на встречную полосу
- Среди ДТП со смертельным исходом в Японии 15% произошло с участием водителей старше 75 лет
- У 47 000 пожилых водителей в Японии выявлены признаки возможной деменции
- Количество ДТП с участием пожилых водителей в 2017 году оставалось высоким
- 70% пожилых водителей в Японии думают об отказе от водительских прав
- Япония – самая «старая» страна в мире
- Япония рассматривает вопрос о создании новой системы выдачи прав пожилым водителям
- Скидка на рамэн за отказ от водительских прав