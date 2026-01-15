Губернатор Сайтамы призвал приостановить безвизовый режим с Турцией

Новости

Токио, 14 января (Jiji Press) — Губернатор префектуры Сайтама Оно Мотохиро в среду обратился в Министерство иностранных дел Японии с просьбой временно приостановить действие соглашения о взаимном безвизовом въезде между Японией и Турцией.

Оно передал письменное обращение генеральному директору Бюро по делам Ближнего Востока и Африки МИД Японии Ивамото Кэйити. Аналогичное обращение губернатор уже направлял в августе прошлого года.

По словам Оно, в префектуре Сайтама имели место инциденты, связанные с курдскими жителями, имеющими турецкое гражданство. Некоторые из них въехали в Японию в рамках безвизового соглашения и, как предполагается, продолжают проживать в префектуре без законных оснований, что усиливает обеспокоенность среди местных жителей.

Выступая перед журналистами, Оно заявил: «Рост негативных чувств по отношению к Турции не принесёт пользы ни одной из сторон. Я хотел бы, чтобы, как и граждане других стран, люди из Турции въезжали в Японию, получая визы».

В ответ Ивамото сообщил, что министерство рассмотрит возможные меры реагирования, не дожидаясь запланированного на 2028 финансовый год введения системы электронного разрешения на поездки JESTA, сообщили источники, знакомые с ходом встречи.







