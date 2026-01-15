Более 60% в Японии против «обладания ядерным оружием» — за 16%; даже среди сторонников кабинета большинство против: опрос Jiji

Новости

Токио, 15 января (Jiji Press) — По данным опроса общественного мнения, проведённого агентством Jiji Press 9–12 января, 62,6% респондентов ответили «против» на вопрос о высказывании высокопоставленного представителя власти о том, что «Япония должна обладать ядерным оружием». Доля ответов «за» составила 16,7%. «Трудно сказать/не знаю» выбрали 20,7%.

Даже среди сторонников кабинета премьер-министра Такаити Санаэ против высказались более половины — 57,6%. Поддержали позицию о необходимости «обладания» ядерным оружием лишь 21,8%.

В прошлом месяце в отдельном опросе респондентов спрашивали о трёх неядерных принципах Японии — «не иметь, не производить и не допускать ввоза» ядерного оружия, — в частности о пересмотре третьего принципа («не допускать ввоза»), который премьер-министр считает нужным пересмотреть. 46,6% выбрали вариант «следует сохранять», что превысило долю тех, кто ответил «следует пересмотреть» (28,2%).

Высказывание, вызвавшее дискуссию, прозвучало в декабре прошлого года: чиновник сказал об этом журналистам в контексте необходимости усиления сдерживания в условиях жёсткой обстановки в сфере безопасности. Оппозиция потребовала его отставки.

Опрос проводился методом индивидуального интервью среди 2 000 жителей страны в возрасте 18 лет и старше. Доля действительных ответов составила 58,5%.







