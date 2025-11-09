Президент конференции Пагуош предупреждает о цепной реакции ядерных испытаний

Новости

Токио, 7 ноября (Jiji Press) – Хуссейн Аль-Шахристани, президент Пагуошской конференции по науке и мировым делам, заявил на пресс-конференции в Токио, что распоряжение президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний вызывает серьёзную обеспокоенность, предупредив, что это может спровоцировать цепную реакцию ядерных испытаний со стороны других стран. Он назвал это решение «неразумным».

Пагуошская конференция – международный форум, на котором ученые со всего мира обсуждают вопросы ликвидации ядерного оружия. 63-я конференция состоялась в японском городе Хиросима и завершилась 5 ноября.

Аль-Шахристани отметил, что если США возобновят ядерные испытания, «все другие крупные ядерные державы немедленно последуют их примеру» и приступят к дальнейшей разработке ядерного оружия и новым испытаниям. Имея в виду Россию и Китай, которые активно развивают свои ядерные программы, он заявил: «Открытие двери для ядерных испытаний принесёт больше пользы другим странам, чем самим США».

30 октября Трамп объявил в социальных сетях, что отдал распоряжение Министерству обороны США начать ядерные испытания, которые, как предполагается, будут представлять собой докритические эксперименты без ядерного взрыва.









