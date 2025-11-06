Учёные призывают к отказу от ядерного оружия

Новости

Хиросима, 5 ноября (Jiji Press). Учёные и исследователи со всего мира в совместной декларации потребовали, чтобы ядерные державы никогда не использовали оружие массового уничтожения.

«В Хиросиме мы с уверенностью заявляем, что ядерное оружие никогда и ни при каких обстоятельствах не должно быть применено вновь, поскольку ядерная война уничтожит не только нации, но и будущее самого человечества», – говорится в декларации, принятой по итогам пятидневной 63-й Пагуошской конференции по науке и международным отношениям в городе Хиросима на западе Японии, подвергшемся атомной бомбардировке.

Выражая обеспокоенность тем, что «государства, обладающие ядерным оружием, расширяют и модернизируют свои арсеналы, риск распространения ядерного оружия возрастает, а «ядерное табу» нарушается прямыми угрозами ядерных атак», участники подчеркнули, что «на смену конфронтации должен прийти диалог».

Они также настоятельно призвали государства, обладающие ядерным оружием, принять политику неприменения ядерного оружия первыми и предоставить безусловные негативные гарантии безопасности неядерным странам.

В ходе международной встречи состоялись дискуссии на тему «80 лет после атомной бомбардировки – время мира, диалога и ядерного разоружения».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме