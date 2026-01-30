В Японии розничная цена на золото впервые превысила 30 000 йен за грамм
Токио, 29 января (Jiji Press). Розничные цены на золото в Японии впервые превысили 30 000 йен за грамм, что отражает рост геополитических рисков.
Компания Tanaka Precious Metal Technologies Co., крупный продавец драгоценных металлов из Токио, установила розничную цену на золото с учётом налогов на уровне 30 248 иен за грамм, что на 1775 йен выше, чем днём ранее.
С момента достижения отметки в 20 000 йен в сентябре прошлого года цена за грамм золота выросла на 10 000 иен за последние четыре месяца.
Привлекательность золота как актива-убежища усилилась после нападения США на Венесуэлу в начале этого месяца, росту напряжённости между Соединёнными Штатами и их европейскими союзниками из-за датской автономной территории Гренландия, а также неоднократных угроз президента США Дональда Трампа применить силу против Ирана.
«Резкий скачок цен на золото неудивителен, – сказал Нисихама Тору из исследовательского института Dai-ichi Life. – Поскольку политическая нестабильность в Иране усиливает напряжённость и при разгорающихся конфликтах по всему миру, участники рынка обеспокоены распространением глобальной неразберихи».
