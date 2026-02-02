Премьер-министр Такаити ответила на интерпретации её высказываний о японской йене

Новости

Токио, 1 февраля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ прокомментировала собственные заявления, сделанные накануне, которые были истолкованы как проявление её терпимости к нынешней слабости йены.

В своей предвыборной речи 31 января в Кавасаки, префектура Канагава, на востоке Японии, в преддверии выборов в Палату представителей 8 февраля, Такаити заявила, что нынешняя слабость йены представляет собой «отличную возможность для (японских) экспортеров», и что специальный валютный счёт правительства также получает значительную выгоду за счет инвестиций.

Она также сказала, что курс йены резко вырос, когда у власти находилась ныне несуществующая Демократическая партия Японии, что побудило многие японские компании перенести свои операции за границу и привело к резкому росту уровня безработицы в стране, и спросила: «Так лучше?».

1 февраля Такаити написала в X (ранее Twitter): «Произошло недоразумение. Я не хотела подчёркивать преимущества слабой йены».

«Рост цен на энергоносители, продукты питания и другие товары в условиях нынешнего слабого курса йены представляет собой проблему, и правительство должно принять меры для решения этой ситуации», – добавила она.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме