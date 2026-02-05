Розничные цены на золото в Японии подвержены колебаниям из-за внешних факторов
Токио, 4 февраля (Jiji Press). Розничные цены на золото в Японии в течение последней недели были нестабильными, на них влияли события за пределами страны.
Компания Tanaka Precious Metal Technologies Co., базирующаяся в Токио, 29 января установила рекордную розничную цену на золото с учётом налогов в размере 30 248 йен за грамм, она впервые превысила отметку в 30 000 йен.
Это отражает обострение напряжённости в Иране после неоднократных угроз президента США Дональда Трампа применить силу против этой ближневосточной страны.
2 февраля розничная цена на золото резко упала до 25 287 йен, снизившись на 16,4% по сравнению с 29 января, после того как Трамп назначил Кевина Уорша следующим председателем Федеральной резервной системы, который, как считается, неохотно относится к смягчению денежно-кредитной политики.
Затем цена восстановилась до 28 305 йен к вечеру 4 февраля.
