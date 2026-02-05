Выборы 2026 года: видеообращение премьер-министра Такаити набрало более 100 миллионов просмотров
Токио, 4 февраля (Jiji Press). Видеообращение премьер-министра Японии Такаити Санаэ, размещённое на YouTube правящей Либерально-демократической партией, к 4 февраля набрало более 100 миллионов просмотров, что является редкостью для политического видео.
Некоторые задаются вопросом, сколько денег было потрачено на рекламу, поскольку считается, что резкий рост просмотров частично связан с продвижением видео на платформе X (ранее известной как Twitter) и других социальных сетях.
«Будущее нужно строить своими руками», – говорит Такаити, которая также является президентом ЛДП, в видеоролике, загруженном на официальный канал партии 26 января, за день до начала предвыборной кампании перед выборами в Палату представителей, которые состоятся 8 февраля.
«ЛДП покажет пример», – продолжает она.
Видео достигло этой знаменательной отметки просмотров примерно за 10 дней, в то время как хит Idol японского поп-дуэта Yoasobi набрал 100 миллионов просмотров за 35 дней, став самым быстро набравшим это число музыкальным видео на YouTube в Японии.
