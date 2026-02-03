ЛДПЯ может получить простое большинство самостоятельно, сообщают «Ёмиури» и «Никкэй»: первые оценки избирательной кампании в Палату представителей

ЛДПЯ может получить простое большинство самостоятельно, сообщают «Ёмиури» и «Никкэй»: первые оценки избирательной кампании в Палату представителейПолитика
Сразу после официального объявления выборов – 27 и 28 января – «Ёмиури симбун» и «Никкэй» провели телефонные и интернет-опросы. В утренних выпусках от 29 января оба издания отметили, что на раннем этапе кампании ЛДПЯ демонстрирует преимущество перед соперниками.
На момент роспуска Палаты представителей 23 января расстановка сил выглядела следующим образом: у ЛДПЯ – 196 мандатов, у Ниппон Исин но кай (Партия инноваций Японии) – 34. В совокупности правящая коалиция располагала 230 местами, что лишь немного не дотягивало до необходимого для большинства порога в 233 мандата. Однако, как сообщают «Ёмиури симбун» и «Никкэй», в начале кампании ЛДПЯ уверенно лидирует как в одномандатных округах, так и по пропорциональной системе, заметно наращивает число мест и приближается к отметке 233, то есть к самостоятельному большинству.
Кроме того, как отмечают издания, в пределах досягаемости находится и так называемое «стабильное большинство» – 243 мандата. Такой результат позволяет надёжнее обеспечить проведение решений в парламенте за счёт монопольного контроля над постами председателей постоянных комитетов. А при сложении мандатов ЛДПЯ и Ниппон Исин но кай становится реальной и перспектива «абсолютно стабильного большинства» в 261 место, которое не только даёт монополию на председательские должности, но и обеспечивает большинство среди членов комитетов.
В то же время Центристский реформистский альянс, созданный в результате объединения Конституционно-демократической партии и партии Комэйто, по сообщениям прессы, ведёт кампанию в более сложных условиях. Одна из причин – название новой структуры пока не успело достаточно закрепиться в
Фотография к заголовку: первые полосы газет «Ёмиури симбун» и «Никкэй», сообщающие о возможности получения ЛДПЯ простого большинства самостоятельно (снимок редакции Nippon.com)
