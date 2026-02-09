В Японии началось голосование на всеобщих выборах

Новости

Токио, 8 февраля (Jiji Press). В воскресенье, 8 февраля, по всей Японии началось голосование на выборах в Палату представителей, на которых премьер-министр Такаити Санаэ добивается народного мандата после того, как её Либерально-демократическая партия сменила коалиционного партнёра.

Избирательные участки открылись в 7 утра в то время, когда многие районы страны пострадали от снегопада. Снег выпал даже в центре Токио. Подсчёт голосов начнется сразу после окончания голосования в 20:00.

Всеобщие выборы в важнейшую нижнюю палату парламента – это первые национальные выборы с тех пор, как в октябре прошлого года ЛДП сформировала коалицию с Японской инновационной партией после того, как партия Комэйто разорвала 26-летнее партнёрство с ЛДП.

В противовес этому шагу Конституционно-демократическая партия Японии и партия Комэйто создали Центристский альянс реформ, чтобы объединить своих членов нижней палаты парламента.

Ключевыми предвыборными вопросами были экономические меры, такие как снижение налога на потребление, шаги по борьбе с сохраняющейся инфляцией и политика в отношении иностранных граждан. В центре внимания вопрос, сможет ли коалиция ЛДП-Японская инновационная партия получить большинство, составляющее не менее 233 мест.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

