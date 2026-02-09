Посол США в Японии поздравил Такаити с победой её партии на выборах в Палату представителей

Новости

Вашингтон, 8 февраля (Jiji Press). Посол США в Японии Джордж Гласс поздравил премьер-министра Японии Такаити Санаэ с убедительной победой правящей Либерально-демократической партии на всеобщих выборах 8 февраля.

«Поздравляю... с впечатляющей победой на выборах в Палату представителей, – написал Гласс в X (ранее Twitter). – Я с нетерпением жду... дальнейшего углубления сотрудничества между нашими двумя динамично развивающимися странами».

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в программе на телеканале Fox News, что Такаити – отличный союзник, и что у неё очень хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом. Когда Япония сильна, позиции Соединённых Штатов в Азии также сильны, добавил Бессент.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме