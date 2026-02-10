Сборная Японии завоевала серебро в командном зачёте по фигурному катанию на Олимпийских играх в Милане
Милан, 9 февраля (Jiji Press). 8 февраля Япония завоевала серебряную медаль в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх в Милане-Кортине, как и на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Японская команда набрала в общей сложности 68 баллов, немного уступив американской команде с 69 баллами. Миура Рику и Кихара Рюити показали лучший результат в парном катании, а Сакамото Каори – в произвольной программе женского одиночного катания.
В сноубординге Мики Цубаки заняла шестое место в параллельном гигантском слаломе среди женщин. 42-летняя Такэути Томока выбыла в предварительном раунде. Такэути участвовала в своих седьмых подряд Олимпийских играх, установив новый рекорд для японских женщин.
В соревнованиях по биг-эйру среди женщин четыре японские спортсменки вышли в финал, который состоится 16 февраля, при этом Мурасэ Кокомо заняла второе место в предварительном раунде.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
