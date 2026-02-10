Трамп поздравил Такаити с победой её партии на выборах
Вашингтон, 8 февраля (Jiji Press). Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Японии Такаити Санаэ с убедительной победой правящей Либерально-демократической партии на выборах в Палату представителей.
«Желаю вам больших успехов в продвижении вашей консервативной программы, направленной на мир через силу», – написал Трамп о Такаити в сообщении на своей платформе Truth Social.
Он сказал, что Такаити – «весьма уважаемый и очень популярный лидер». По его словам, её «смелое и мудрое» решение объявить выборы принесло огромные плоды.
«Замечательные люди Японии, которые голосовали с таким энтузиазмом, всегда будут пользоваться моей решительной поддержкой», – сказал Трамп.
