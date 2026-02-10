Такаити планирует представить план снижения налога на потребление к лету

Новости

Токио, 9 февраля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ заявила, что намерена представить проект отмены потребительского налога на продукты питания к лету.

На пресс-конференции после убедительной победы её правящей Либерально-демократической партии на воскресных выборах в Палату представителей, влиятельную нижнюю палату парламента Японии, Такаити заявила, что «будет ломать голову», чтобы как можно скорее добиться двухлетнего моратория на потребительский налога на продукты питания. Во время выборов в нижнюю палату ЛДП пообещала ускорить обсуждение этого вопроса.

Она призвала оппозиционные партии присоединиться к планируемому национальному совету по реформе системы социального обеспечения.

Поскольку ЛДП получила две трети голосов в нижней палате парламента по итогам выборов, Такаити заявила, что «примет вызов» пересмотра Конституции Японии. Такое большинство в обеих палатах парламента необходимо для того, чтобы парламент мог предложить поправки к Конституции для проведения национального референдума.

Премьер-министр заявила: «Я полна решимости настойчиво работать над созданием условий для проведения национального референдума (по пересмотру конституции) в кратчайшие сроки».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме