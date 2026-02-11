Сноубордистка Мурасэ завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Милане

Новости

Милан, 9 февраля (Jiji Press). Японская сноубордистка Мурасэ Кокомо завоевала золотую медаль в соревнованиях по биг-эйру среди женщин на Олимпийских играх в Милане, став первой японкой, получившей золотую медаль в женском сноубординге.

Ранее Кимура Кира завоевал золотую медаль в сноубординге в дисциплине «биг-эйр» на соревнованиях в Милане-Кортине в субботу. Мурасэ ранее получила бронзу на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

В других дисциплинах Олимпийских игр в Милане-Кортине 9 февраля японец Никайдо Рэн завоевал бронзовую медаль в индивидуальных соревнованиях по прыжкам с трамплина на нормальном трамплине, а другой японский прыгун с трамплина, Кобаяси Рёю, золотой медалист Олимпийских игр в Пекине, занял восьмое место.

Японская участница соревнований по конькобежному спорту Такаги Михо, завоевавшая олимпийское золото в Пекине в 2022 году, получила бронзовую медаль в беге на 1000 метров среди женщин, поднявшись на пьедестал почёта уже в третий раз подряд на зимних Олимпийских играх. Это её восьмая олимпийская медаль, и она установила новый рекорд по количеству медалей, завоёванных японскими спортсменами на зимних Олимпийских играх.

На Играх в Милане японская команда завоевала уже семь медалей.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

