Сноубордистка Мурасэ завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Милане
НовостиСпорт
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Милан, 9 февраля (Jiji Press). Японская сноубордистка Мурасэ Кокомо завоевала золотую медаль в соревнованиях по биг-эйру среди женщин на Олимпийских играх в Милане, став первой японкой, получившей золотую медаль в женском сноубординге.
Ранее Кимура Кира завоевал золотую медаль в сноубординге в дисциплине «биг-эйр» на соревнованиях в Милане-Кортине в субботу. Мурасэ ранее получила бронзу на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
В других дисциплинах Олимпийских игр в Милане-Кортине 9 февраля японец Никайдо Рэн завоевал бронзовую медаль в индивидуальных соревнованиях по прыжкам с трамплина на нормальном трамплине, а другой японский прыгун с трамплина, Кобаяси Рёю, золотой медалист Олимпийских игр в Пекине, занял восьмое место.
Японская участница соревнований по конькобежному спорту Такаги Михо, завоевавшая олимпийское золото в Пекине в 2022 году, получила бронзовую медаль в беге на 1000 метров среди женщин, поднявшись на пьедестал почёта уже в третий раз подряд на зимних Олимпийских играх. Это её восьмая олимпийская медаль, и она установила новый рекорд по количеству медалей, завоёванных японскими спортсменами на зимних Олимпийских играх.
На Играх в Милане японская команда завоевала уже семь медалей.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Спортивные надежды зимней Олимпиады-2026 – конькобежный спорт: Такаги Михо и её заветный «финальный элемент» на дистанции 1500 м
- Венец карьеры Сакамото Каори: японская сборная фигуристов готова к борьбе за олимпийское золото и призовые места в Милане-2026
- Спортивные надежды зимней Олимпиады-2026 –сноуборд, хафпайп: Хирано Аюму идёт дальше, чем мечтал, несмотря на травмы
- Спортивные надежды зимней Олимпиады-2026 – прыжки с трамплина: чемпион Кобаяси Рёю идёт к золоту, у женщин – в центре внимания Маруяма Нодзоми