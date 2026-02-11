Японские домохозяйства сберегают больше средств, несмотря на рост расходов

Новости

Токио, 10 февраля (Jiji Press). Согласно опубликованному отчёту Кабинета министров Японии, расходы японских домохозяйств за последние пять лет росли медленнее, чем доходы, что указывает на то, что люди больше сберегали в условиях инфляции.

Согласно отчёту об экономическом положении страны за 2025 финансовый год, располагаемый доход вырос во всех возрастных и доходных группах в период с 2019 по 2024 год, однако рост потребления был вялым, а расходы в некоторых группах сократились. Уровень сбережений увеличился во всех группах, за исключением лиц в возрасте от 20 до 29 лет.

Домохозяйства с низким уровнем дохода сильнее пострадали от инфляции, поскольку рост цен на продукты питания составлял большую долю их расходов.

В докладе говорится, что правительству важно принять меры по борьбе с инфляцией, чтобы «способствовать ощущению экономического восстановления и повысить доверие потребителей».

В заявлении также отмечалось, что японская экономика «пока не находится в ситуации, когда можно исключить возвращение к дефляции», ссылаясь на слабое восстановление потребления.

