Премьер-министр Такаити приступает к полномасштабной подготовке ключевых политических решений

Токио, 10 февраля (Jiji Press). После исторической победы правящей Либерально-демократической партии на выборах в Палату представителей 8 февраля премьер-министр Японии Такаити Санаэ начала полномасштабную подготовку к реализации ключевых политических программ.

Такаити провела переговоры со своими министрами кабинета по ключевым вопросам политики, включая снижение налога на потребление и планы по усилению функций национальной разведки.

Хотя эти политические меры включают в себя спорные вопросы, такие как законодательство о предотвращении шпионажа, ожидается, что правительство будет использовать общественное мнение в качестве поддерживающего фактора, уделяя особое внимание действиям осторожных законодателей из ЛДП, а также оппозиционных партий.

После первого заседания кабинета министров, состоявшегося во вторник после выборов, Такаити призвала всех министров сохранять сосредоточенность и добросовестно выполнять свои обязанности, настоятельно убеждая их в полной мере выполнить предвыборные обещания.

Позже она отдельно встретилась с министром финансов Катаямой Сацуки, чтобы обсудить предложение о снижении ставки налога на потребление продуктов питания до нуля на два года, по которому ЛДП пообещала «ускорить рассмотрение» в своих предвыборных обещаниях.

