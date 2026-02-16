Японский сноубордист Тоцука завоевал золото в хафпайпе
Милан, 13 февраля (Jiji Press). Японский сноубордист Тоцука Юто завоевал золотую медаль в соревнованиях по хафпайпу среди мужчин на Олимпийских играх в Милане-Кортине, принеся Японии третью золотую медаль в сноубординге на зимних Олимпийских играх.
Среди других японских сноубордистов Ямада Рюсэй завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по хафпайпу. Хирано Рука заняла четвёртое место, а Хирано Аюму, завоевавший золотую медаль на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, – седьмое.
В произвольной программе среди мужчин японец Кагияма Юма завоевал свою вторую подряд олимпийскую серебряную медаль. Сато Сюн, также из Японии, выиграл бронзовую медаль.
На Олимпийских играх в Милане-Кортине Япония завоевала уже 14 медалей.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
