Японец Никайдо завоевал серебро в прыжках с большого трамплина
Милан, 14 февраля (Jiji Press). Японский прыгун с трамплина Никайдо Рэн завоевал серебряную медаль в индивидуальных соревнованиях по прыжкам с большого трамплина на Олимпийских играх в Милане-Кортине.
Никайдо завоевал свою третью медаль на этих зимних Играх, после того как получил две бронзовые медали в обычных соревнованиях на трамплине и в смешанных командных соревнованиях.
Он сравнялся с Фунаки Кадзуёси, завоевавшим три медали на Олимпийских играх 1998 года в Нагано, по количеству медалей, завоёванных на одной Олимпиаде, среди японских прыгунов с трамплина.
