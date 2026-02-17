Премьер-министр Такаити намерена проводить свою дипломатию, опираясь на прочные позиции правительства
Токио, 16 февраля (Jiji Press). После убедительной победы правящей Либерально-демократической партии на выборах в Палату представителей 8 февраля премьер-министр Японии Такаити Санаэ готова использовать прочную базу своей администрации для поддержки своей дипломатии.
В следующем месяце она планирует впервые с момента вступления в должность в октябре 2025 года посетить Соединённые Штаты.
Надеясь подтвердить президенту США Дональду Трампу непоколебимость японско-американского альянса и продемонстрировать солидарность двух стран как внутри страны, так и за рубежом, Такаити изучает способы улучшения японско-китайских отношений, которые ухудшились после её прошлогодних заявлений по поводу возможного конфликта с Тайванем.
«Я с нетерпением жду визита в Белый дом этой весной и продолжения нашей совместной работы по дальнейшему укреплению японско-американского альянса», – заявила Такаити в ответ на сообщение Трампа в социальных сетях, в котором он выразил ей полную поддержку на выборах в важнейшую нижнюю палату японского парламента.
В ходе выборов ЛДП получила 316 мест, что составляет более двух третей из 465 мест в нижней палате парламента.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
