Японец Хорисима завоевал серебро в категории «двойной могул»
Милан, 15 февраля (Jiji Press). Японец Хорисима Икума завоевал серебряную медаль в соревнованиях по фристайлу в дисциплине могул среди мужчин на зимних Олимпийских играх в Милане-Кортине 15 февраля, в 10-й день Игр в Италии.
Это была его вторая медаль на Играх после бронзы в индивидуальном могуле.
Общее количество медалей, завоёванных Японией на соревнованиях в Милане-Кортине, достигло 16.
