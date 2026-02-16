Японец Хорисима завоевал серебро в категории «двойной могул»

Новости

Милан, 15 февраля (Jiji Press). Японец Хорисима Икума завоевал серебряную медаль в соревнованиях по фристайлу в дисциплине могул среди мужчин на зимних Олимпийских играх в Милане-Кортине 15 февраля, в 10-й день Игр в Италии.

Это была его вторая медаль на Играх после бронзы в индивидуальном могуле.

Общее количество медалей, завоёванных Японией на соревнованиях в Милане-Кортине, достигло 16.

