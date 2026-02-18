Такаити пообещала досрочно представить план снижения налога на потребление

Новости

Токио, 17 февраля (Jiji Press). Как стало известно, премьер-министр Японии Такаити Санаэ в своей предстоящей программной речи пообещает ускорить работу по внесению законопроектов о пересмотре налогового законодательства с целью обнуления налога на потребление продуктов питания на два года.

В своей речи, с которой она выступит 20 февраля на специальной сессии парламента Японии, чтобы обозначить общее направление действий правительства, Такаити объявит о планах подготовить промежуточный отчёт о предлагаемом снижении налогов до лета и «ускорить представление законопроектов, касающихся налоговой реформы», согласно проекту речи.

Премьер-министр также пообещает «активизировать механизмы экономического роста» и ввести механизм управления секторами роста в рамках многолетних и отдельных бюджетов.

Специальная сессия парламента будет созвана 18 февраля и продлится 150 дней, до 17 июля.

Национальный совет, в состав которого входят члены правящей и оппозиционной партий, а также эксперты, ускорит обсуждение графика и финансовых ресурсов для снижения налога на потребление. В настоящее время в Японии налог на потребление составляет 10%, за исключением продуктов питания и некоторых других товаров, для которых ставка налога составляет 8%.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме