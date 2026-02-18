Фигуристы Миура и Кихара впервые в истории парного фигурного катания в Японии завоевали золотую медаль

Новости

Милан, 17 февраля (Jiji Press). Победа японской пары фигуристов Миуры Рику и Кихары Рюити, завоевавших золотую медаль на Олимпийских играх в Милане-Кортине, стала важной вехой в истории парного фигурного катания страны.

16 февраля 24-летний Миура и 33-летняя Кихара завоевали первую олимпийскую медаль Японии в парном катании с момента первого участия страны в этом виде спорта на Олимпийских играх 1972 года в Саппоро. Они вернулись на площадку после пятого места в короткой программе, занятого накануне.

В Японии парное фигурное катание раньше было менее популярно, чем одиночное, и в этой дисциплине было меньше спортсменов. Это было связано прежде всего с ограниченными условиями для тренировок. Нехватка тренеров вынуждала фигуристов тренироваться за границей. Кроме того, в стране было мало ледовых катков для отработки акробатических трюков.

Кихара дебютировал на Олимпийских играх 2014 года в Сочи с другой партнёршей. Он также участвовал в Играх 2018 года в Пхёнчхане, но не смог пройти в произвольную программу. Игры в Милане-Кортине стали для него четвёртым олимпийским выступлением.

Кихара, изначально выступавший в одиночном катании, получил приглашение от Японской федерации фигурного катания на пробы в парном разряде благодаря своим уверенным навыкам и искреннему характеру. Это предложение, возможно, также указывало на то, что Кихара вряд ли добьётся успеха в одиночном катании.

