Японские спортсмены завоевали 19 медалей на зимних Олимпийских играх, это рекордное количество для Японии

Милан, 17 февраля (Jiji Press). Япония побила свой предыдущий рекорд по количеству медалей на зимних Олимпийских играх, добавив к ним бронзовую медаль в командной гонке преследования среди женщин на Играх в Милане и Кортине.

Благодаря этому достижению Япония завоевала уже 19 медалей – четыре золотые, пять серебряных и 10 бронзовых на этом ежегодном спортивном мероприятии, которое проводится раз в четыре года, превзойдя свой предыдущий рекорд в 18 медалей, установленный на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Сборная Японии в составе Такаги Михо, Сато Аяно, Хорикавы Момоки и Ноакэ Ханы завоевала бронзу, победив сборную США, обеспечив Японии место на пьедестале почёта на зимних Олимпийских играх третий год подряд. Это третья медаль Такаги на Олимпийских играх в Милане-Кортине и десятая олимпийская медаль в её карьере.

Тем временем японская команда «Фортиус» проиграла Италии в женском керлинге, доведя свой результат в первом раунде до одной победы и шести поражений. За два матча до конца Япония выбыла из предварительного раунда.

Японцы Ямамото Рёта и Ватабэ Акито заняли 15-е и 19-е места соответственно в индивидуальных соревнованиях по северному многоборью на больших трамплинах среди мужчин.

