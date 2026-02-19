Японские спортсмены завоевали 19 медалей на зимних Олимпийских играх, это рекордное количество для Японии
НовостиСпорт
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Милан, 17 февраля (Jiji Press). Япония побила свой предыдущий рекорд по количеству медалей на зимних Олимпийских играх, добавив к ним бронзовую медаль в командной гонке преследования среди женщин на Играх в Милане и Кортине.
Благодаря этому достижению Япония завоевала уже 19 медалей – четыре золотые, пять серебряных и 10 бронзовых на этом ежегодном спортивном мероприятии, которое проводится раз в четыре года, превзойдя свой предыдущий рекорд в 18 медалей, установленный на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Сборная Японии в составе Такаги Михо, Сато Аяно, Хорикавы Момоки и Ноакэ Ханы завоевала бронзу, победив сборную США, обеспечив Японии место на пьедестале почёта на зимних Олимпийских играх третий год подряд. Это третья медаль Такаги на Олимпийских играх в Милане-Кортине и десятая олимпийская медаль в её карьере.
Тем временем японская команда «Фортиус» проиграла Италии в женском керлинге, доведя свой результат в первом раунде до одной победы и шести поражений. За два матча до конца Япония выбыла из предварительного раунда.
Японцы Ямамото Рёта и Ватабэ Акито заняли 15-е и 19-е места соответственно в индивидуальных соревнованиях по северному многоборью на больших трамплинах среди мужчин.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Спортивные надежды зимней Олимпиады-2026 – конькобежный спорт: Такаги Михо и её заветный «финальный элемент» на дистанции 1500 м
- Венец карьеры Сакамото Каори: японская сборная фигуристов готова к борьбе за олимпийское золото и призовые места в Милане-2026
- Спортивные надежды зимней Олимпиады-2026 –сноуборд, хафпайп: Хирано Аюму идёт дальше, чем мечтал, несмотря на травмы
- Спортивные надежды зимней Олимпиады-2026 – прыжки с трамплина: чемпион Кобаяси Рёю идёт к золоту, у женщин – в центре внимания Маруяма Нодзоми