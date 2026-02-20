Японская спортсменка Фукада Мари завоевала золотую медаль в женском сноуборд-слоупстайле
Милан, 18 февраля (Jiji Press). 19-летняя Фукада Мари завоевала золотую медаль в соревнованиях по сноуборд-слоупстайлу среди женщин на Олимпийских играх в Милане-Кортине, став самой молодой японской спортсменкой, получившей золотую медаль на зимних Олимпийских играх.
Мурасэ Кокомо завоевала бронзу в этом же виде соревнований, получив свою вторую медаль на зимних Играх после победы в соревнованиях по биг-эйру.
В соревнованиях по сноуборд-слоупстайлу среди мужчин серебро завоевал японец Хасэгава Тайга. Эта тройка принесла Японии первые в истории призовые места на Олимпийских играх по сноуборд-слоупстайлу.
Общее количество медалей, завоёванных Японией на Олимпийских играх в Милане-Кортине, достигло нового рекордного уровня – 22, включая пять золотых медалей, что соответствует рекорду, установленному на зимних Олимпийских играх 1998 года в Нагано.
