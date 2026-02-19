Япония запретит использование портативных зарядных устройств на борту самолетов

Новости

Токио, 18 февраля (Jiji Press). Стало известно, что министерство транспорта Японии планирует запретить использование портативных зарядных устройств на борту самолётов уже в апреле.

По данным информированных источников, министерство также ограничит количество таких портативных зарядных устройств на борту до двух на одного пассажира.

Этот шаг предпринят после серии инцидентов, когда портативные зарядные устройства дымили или загорались во время полётов, и отражает планы Международной организации гражданской авиации принять новые правила уже в конце марта.

В январе прошлого года в аэропорту южнокорейского города Пусан на пассажирском самолете произошёл пожар, предположительно вызванный возгоранием портативного зарядного устройства, находившегося в багажном отсеке над сиденьями.

Начиная с июля прошлого года министерство и авиакомпании просят пассажиров держать портативные зарядные устройства в легкодоступном месте, а не убирать их в багажное отделение, и использовать их в местах, где их состояние можно постоянно контролировать.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме