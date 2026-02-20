Поддержка ЛДП впервые за 4 года превысила 30%: опрос Jiji Press
НовостиПолитика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 19 февраля (Jiji Press). Согласно опросу общественного мнения, проведенному Jiji Press 19 февраля, в феврале поддержка правящей в Японии Либерально-демократической партии впервые за четыре года превысила 30%.
Согласно опросу, проведённому в течение четырёх дней до 16 февраля после всеобщих выборов в Палату представителей 8 февраля, на которых партия одержала убедительную победу, поддержка ЛДП выросла на 7,6 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составила 30,1%.
Даже после того, как в октябре прошлого года премьер-министр Такаити Санаэ, пользующаяся популярностью у населения, вступила в должность, поддержка ЛДП оставалась лишь немного выше 20%.
В последний раз уровень поддержки ЛДП превышал 30% в апреле 2022 года, когда партию возглавлял тогдашний премьер-министр Кисида Фумио.
Опрос, проведённый в феврале, показал, что рейтинг одобрения работы кабинета министров Такаити, возглавляющей ЛДП, вырос на 2,8 пункта до 63,8%, сравнявшись с самым высоким уровнем для её кабинета, также зафиксированным в ноябре прошлого года. Рейтинг неодобрения работы кабинета Такаити составил 18,4%, что на 3,3 пункта выше, чем в январе.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Выборы 2026 года: видеообращение премьер-министра Такаити набрало более 100 миллионов просмотров
- 4,56 млн человек уже проголосовали досрочно на выборах в нижнюю палату парламента Японии
- Выборы 2026 года: молодёжь призывают принять участие в выборах
- ЛДПЯ может получить простое большинство самостоятельно, сообщают «Ёмиури» и «Никкэй»: первые оценки избирательной кампании в Палату представителей
- Обзор общественной поддержки политических сил