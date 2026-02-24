Криминализация нанесения ущерба японскому флагу станет центральной темой дебатов в парламенте

Новости

Токио, 23 февраля (Jiji Press). После убедительной победы правящей Либерально-демократической партии Японии на недавних всеобщих выборах, законопроект, криминализирующий повреждение японского национального флага, как ожидается, станет ключевым вопросом для обсуждения на недавно созванной специальной сессии парламента страны.

Премьер-министр Такаити Санаэ выразила твёрдое желание принять этот закон, и оппозиционная партия также поддержала его. Однако сохраняются опасения, что такая мера может ограничить свободу выражения мнений, мысли и совести.

«Если вы оскверните или порвете иностранный флаг, вам может грозить тюремное заключение. Но с японским флагом вы можете обращаться, как угодно. Это странно», – сказала Такаити во время уличной речи в Токио 27 января, в первый день официальной предвыборной кампании перед выборами в Палату представителей, нижнюю палату парламента, которые состоялись 8 февраля.

Статья 92 Уголовного кодекса гласит, что лицо, повредившее иностранный флаг с целью оскорбления, может быть приговорено к лишению свободы на срок до двух лет или к штрафу в размере до 200 000 йен. Однако в отношении японского флага таких положений нет.

«К любому национальному флагу следует относиться с одинаковым уважением», – сказала Такаити. В 2012 году она возглавила работу по представлению в парламент законопроекта, призывающего включить японский флаг в сферу действия законодательства. Но законопроект был отклонён.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме