Япония отложила решение о том, входить ли в состав Совета мира
Токио, 24 февраля (Jiji Press). Правительство Японии отложило решение о присоединении к Совету мира, возглавляемому президентом США Дональдом Трампом и призванному достичь мира в Газе, из-за опасений стран, что он намерен заменить Организацию Объединенных Наций этим советом.
В настоящее время японские официальные лица изучают реакцию других стран, принимая во внимание отношения Токио с Вашингтоном, прежде чем принимать решение.
«Мы тщательно изучаем детали в тесном контакте с Соединёнными Штатами и другими заинтересованными странами», – заявил министр иностранных дел Мотэги Тосимицу на пресс-конференции на прошлой неделе, отвечая на вопрос о том, присоединится ли Япония к совету.
Этот совет является международной организацией, утверждённой Советом Безопасности ООН в ноябре. В число его учредителей входят бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и президент Всемирного банка Аджай Банга.
Приглашения войти в состав совета были разосланы премьер-министру Японии Такаити Санаэ и другим лидерам. По данным американских СМИ, более 25 стран выразили намерение принять в нём участие.
