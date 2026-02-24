В четвёртую годовщину вторжения России в Украину Токио вновь осуждает Россию
Токио, 24 февраля (Jiji Press). Правительство Японии 24 февраля, в четвёртую годовщину вторжения России в Украину, вновь осудило Россию.
«Вторжение – это возмутительный акт, подрывающий основы международного порядка, – заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Кихара Минору. – Мы не можем мириться с односторонними попытками изменить статус-кво силой».
Главный представитель правительства подчеркнул важность «скорейшего установления справедливого и прочного мира».
Кихара, призывая к поддержке, которая в максимально возможной степени учитывает пожелания Украины, заявил: «Мы будем наращивать наши усилия в тесном сотрудничестве с международным сообществом».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
