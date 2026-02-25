Японская ЛДП рассматривает возможность экспорта летального оружия
Токио, 24 февраля (Jiji Press). Правящая в Японии Либерально-демократическая партия намерена призвать к разрешению экспорта летального оружия путём отмены действующих правил, ограничивающих масштабы передачи военной техники, как следует из проекта предложения, опубликованного 24 февраля.
В проекте предложения, описывающем эти изменения как «серьёзный сдвиг» в оборонной политике Японии, содержится призыв к правительству Японии предоставить общественности подробные объяснения этого шага.
Ожидается, что ЛДП официально утвердит проект предложения на заседании своей Исследовательской комиссии по безопасности 25 февраля. Затем предложение будет представлено правительству в начале марта.
В настоящее время правительство ограничивает экспорт военной техники пятью категориями: спасательная, транспортная, разведывательная, наблюдательная техника и разминирование.
Предложение предусматривает отмену экспортных ограничений.
