Японские спортсмены вернулись из Италии с рекордным количеством медалей
Токио, 24 февраля (Jiji Press). Сборная Японии по футболу, участвовавшая в Олимпийских играх в Милане и Кортине, вернулась домой во вторник после того, как завоевала рекордное количество медалей на зимних Олимпийских играх – 24 медали за 17 дней спортивного фестиваля, проходящего раз в четыре года и завершившегося в этот раз в Италии 22 февраля.
На пресс-конференции в Токио японские медалисты поделились своими впечатлениями от зимних Олимпийских игр.
«Даже когда мне казалось, что я вот-вот сломаюсь, все эти аплодисменты помогли мне бороться до конца», – сказал на пресс-конференции Кихара Рюити, завоевавший первую олимпийскую золотую медаль Японии в парном фигурном катании вместе со своей партнёршей Миурой Рику.
«Мы верили в эффективность всей накопленной нами подготовки», – сказал Миура.
Они были в числе членов японской делегации, прибывшей в тот же день из Италии в международный аэропорт Нарита в префектуре Тиба.
