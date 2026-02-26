Правящий блок в Японии одобрил проект закона об экспорте летального оружия

Новости

Токио, 25 февраля (Jiji Press). Правящая Либерально-демократическая партия Японии и её партнер по коалиции, Японская инновационная партия, достигли широкого соглашения по проекту предложения о пересмотре оперативных руководящих принципов трёх основных положений страны об экспорте военной техники, что открывает возможность экспорта летального оружия в страны, находящиеся в состоянии конфликта.

В проекте предложения предлагается отменить ограничения, которые в настоящее время ограничивают экспорт военной техники пятью категориями: спасательная, транспортная, разведывательная, наблюдательная техника и техника для разминирования.

Широкое соглашение было достигнуто на встрече между Онодэрой Ицунори, председателем Исследовательской комиссии по безопасности ЛДП, и его коллегой из Объединенной исследовательской группы (JIP) Маэхарой Сэйдзи.

Предложение будет представлено правительству уже на следующей неделе. Правительство планирует пересмотреть оперативные правила уже этой весной.

В связи с призывами некоторых членов Японской инновационной партии разрешить поставки оружия Украине, Онодэра заявил журналистам: «Правительство должно решать, с какими странами Япония будет заключать соглашения (оборонного оборудования)».

