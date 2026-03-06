Требование повышения заработной платы в 2026 году в рамках весенних переговоров с работодателями в среднем составляет 5,94 процента

Новости

Токио, 5 марта (Jiji Press). По данным Японской конфедерации профсоюзов (Рэнго), по состоянию на 2 марта средневзвешенное количество требований профсоюзов о повышении заработной платы в ходе весенних переговоров между работниками и работодателями в Японии составило 5,94%.

Значительное повышение заработной платы было запрошено во многих небольших фирмах с целью сокращения разрыва в оплате труда с крупными компаниями.

Средний показатель превысил целевой показатель Рэнго в 5% и более, хотя и оказался ниже среднего показателя прошлого года в 6,09%, который был самым высоким за 32 года.

Опрос требований к заработной плате, проведенный Рэнго для весенних переговоров 2026 года, охватил 2508 профсоюзов-членов, которые используют систему переговоров о заработной плате для каждого работника.

Средняя сумма запроса на повышение заработной платы и регулярное увеличение оклада составила 19 506 йен, что на 262 йены больше, чем в предыдущем году.

