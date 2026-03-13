Мураока Момока установила новый рекорд Японии, завоевав 11 медалей на зимних Паралимпийских играх

Милан, 12 марта (Jiji Press). Мураока Момока завоевала серебряную медаль в соревнованиях по гигантскому слалому в горнолыжном спорте среди женщин в сидячем положении на Паралимпийских играх в Милане-Кортине, установив новый японский рекорд и получив свою 11-ю медаль на зимних Паралимпийских играх.

Это её вторая медаль на проходящих зимних Олимпийских играх после серебряной медали в супергиганте в соревнованиях по горнолыжному спорту в сидячем положении.

Тем не менее, Мураоке не удалось выиграть соревнования по гигантскому слалому на третьих Паралимпийских играх подряд.

Общее количество медалей, завоёванных Японией на зимних Паралимпийских играх, теперь составляет 99.

Статьи по теме

Паралимпийские игры Jiji Press