Мураока Момока установила новый рекорд Японии, завоевав 11 медалей на зимних Паралимпийских играх

Милан, 12 марта (Jiji Press). Мураока Момока завоевала серебряную медаль в соревнованиях по гигантскому слалому в горнолыжном спорте среди женщин в сидячем положении на Паралимпийских играх в Милане-Кортине, установив новый японский рекорд и получив свою 11-ю медаль на зимних Паралимпийских играх.

Это её вторая медаль на проходящих зимних Олимпийских играх после серебряной медали в супергиганте в соревнованиях по горнолыжному спорту в сидячем положении.

Тем не менее, Мураоке не удалось выиграть соревнования по гигантскому слалому на третьих Паралимпийских играх подряд.

Общее количество медалей, завоёванных Японией на зимних Паралимпийских играх, теперь составляет 99.

