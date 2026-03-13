Мураока Момока установила новый рекорд Японии, завоевав 11 медалей на зимних Паралимпийских играх
НовостиСпорт
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Милан, 12 марта (Jiji Press). Мураока Момока завоевала серебряную медаль в соревнованиях по гигантскому слалому в горнолыжном спорте среди женщин в сидячем положении на Паралимпийских играх в Милане-Кортине, установив новый японский рекорд и получив свою 11-ю медаль на зимних Паралимпийских играх.
Это её вторая медаль на проходящих зимних Олимпийских играх после серебряной медали в супергиганте в соревнованиях по горнолыжному спорту в сидячем положении.
Тем не менее, Мураоке не удалось выиграть соревнования по гигантскому слалому на третьих Паралимпийских играх подряд.
Общее количество медалей, завоёванных Японией на зимних Паралимпийских играх, теперь составляет 99.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Спортивные надежды зимней Олимпиады-2026 – конькобежный спорт: Такаги Михо и её заветный «финальный элемент» на дистанции 1500 м
- Венец карьеры Сакамото Каори: японская сборная фигуристов готова к борьбе за олимпийское золото и призовые места в Милане-2026
- Спортивные надежды зимней Олимпиады-2026 –сноуборд, хафпайп: Хирано Аюму идёт дальше, чем мечтал, несмотря на травмы
- Спортивные надежды зимней Олимпиады-2026 – прыжки с трамплина: чемпион Кобаяси Рёю идёт к золоту, у женщин – в центре внимания Маруяма Нодзоми