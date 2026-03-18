Исследование показало, что большинство самок жуков-носорогов спариваются только один раз в жизни
Токио, 17 марта (Jiji Press). Группа исследователей, в которую входит Кодзима Ватару, доцент кафедры экологии животных в Высшей школе науки и технологий для инноваций Университета Ямагути, обнаружила, что большинство самок японских жуков-носорогов спариваются только один раз в жизни, что является редкостью для насекомых.
Как правило, самки других видов насекомых спариваются несколько раз.
Предбрачное поведение японского жука-носорога, известного в Японии как «король насекомых», хорошо изучено – например, то, как самцы сражаются друг с другом, используя свои характерные рога. Однако их поведение после спаривания остается в значительной степени неизвестным.
Статья исследовательской группы была опубликована в международном журнале по экологии животных в начале этого месяца.
Для своего исследования группа вырастила и изучила 85 самок. Через 1–28 дней после первого спаривания большинство самок отвергали попытки спаривания со стороны другого самца жука.
